Masterchef Büşra çıka çıka bakın kim çıktı şefler şaştı kaldı! Meğer Sabancıların... Bakmayın öyle sessiz sedasız durduğuna
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te şu sıralar ana kadro heyecanı yaşanıyor. Ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar, varlarını yoklarını ortaya döküyor. Önceki akşam ana kadroya giren isim Büşra Zambak oldu. Sessiz sedasız, hanımefendi duruşuyla takdir toplayan Büşra Zambak hakkındaki bazı detaylar ise herkesi şaşkına çevirdi.
09.08.2022 09:45 - Son Güncelleme: 09.08.2022 09:45
Masterchef'in önceki akşam yapılan ana kadro elemelerinde, ana kadroya giren isim Büşra Zambak oldu. Sessiz sedasız bir o kadar da iddialı yoluna devam eden yarışmacı herkesi şaşırttı. Bakın neden.
şra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında ana kadro için mücadele eden isimler arasında yer aldı ve ikinci grubun finale yükselen ilk ismi oldu.
GÜLER SABANCI'NIN AŞÇISI ÇIKTI
Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak'ın Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıktı.
MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili.