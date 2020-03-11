Ebru Şallı’dan eski aşkı Sinan Akçıl’a icra şoku!
Ebru Şallı 3 yıllık eski aşkı Sinan Akçıl'a icra davası açtı. 2013 yılında ilişki yaşamaya başlayan Ebru Şallı ve Sinan Akçıl 2016 yılında ayrılmıştı. Şallı, 'Borcunu geri ödemedi' diyerek 2016'da ayrıldığı aşkı Sinan Akçıl hakkında hukuki işlem başlattı. Müzisyen, 42 yaşındaki sunucuya olan 230 bin TL'lik borcunu ödemezse hakkında haciz işlemi başlayacak.
11.03.2020 12:07
- Son Güncelleme: 11.03.2020 12:08
Bir dönem birliktelik yaşayan Ebru Şallı ile Sinan Akçıl, karşı karşıya geldi.
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Şallı'nın 2013 ile 2016 yılları arasında aşk yaşadığı ünlü müzisyen için o dönem kredi çektiği ileri sürülmüştü.
Hatta Sinan Akçıl, Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini "Bana iftira atıyorlar" diyerek kesin bir dille yalanlamıştı.
ALTI SENET YAPMIŞLAR!
Ancak Ebru Şallı, kendisine borcunu ödemediğini iddia ettiği eski aşkı için Ocak ayında hukuki işlem başlattı. Şallı'nın borcuna karşılık Sinan Akçıl'dan 6 senet aldığı da protokolde belirtildi.
İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacak.