Ebru Şallı’dan eski aşkı Sinan Akçıl’a icra şoku!

ALTI SENET YAPMIŞLAR!

Ancak Ebru Şallı, kendisine borcunu ödemediğini iddia ettiği eski aşkı için Ocak ayında hukuki işlem başlattı. Şallı'nın borcuna karşılık Sinan Akçıl'dan 6 senet aldığı da protokolde belirtildi.