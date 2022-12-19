Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i, Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp'i... Alpaslan Özmol'dan kahreden haber: "Mekanın cennet olsun..."
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i, Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i... Alpaslan Özmol'dan kahreden haber! 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Gürbüz Alp olarak karşımıza çıkan Alpaslan Özmol annesi Vicdan Özmol'un ölümüyle sarsıldı.
19.12.2022 11:40 - Son Güncelleme: 19.12.2022 11:52
"MEKANIN CENNET OLSUN..."
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i, Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i... Alpaslan Özmol'dan kahreden haber!
2019 -2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile hafızalara kazınan Alpaslan Özmol son olarak Kuruluş Osman dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.