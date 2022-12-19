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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i, Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp'i... Alpaslan Özmol'dan kahreden haber: "Mekanın cennet olsun..."

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i, Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp'i... Alpaslan Özmol'dan kahreden haber: "Mekanın cennet olsun..."

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i, Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i... Alpaslan Özmol'dan kahreden haber! 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Gürbüz Alp olarak karşımıza çıkan Alpaslan Özmol annesi Vicdan Özmol'un ölümüyle sarsıldı.

19.12.2022 11:40 - Son Güncelleme: 19.12.2022 11:52
Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i, Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i... Alpaslan Özmol’dan kahreden haber: Mekanın cennet olsun...

"MEKANIN CENNET OLSUN..."

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i, Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i... Alpaslan Özmol'dan kahreden haber!

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Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i, Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i... Alpaslan Özmol’dan kahreden haber: Mekanın cennet olsun...

2019 -2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile hafızalara kazınan Alpaslan Özmol son olarak Kuruluş Osman dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i, Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i... Alpaslan Özmol’dan kahreden haber: Mekanın cennet olsun...

Anne acısıyla sarsılan oyuncu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i, Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i... Alpaslan Özmol’dan kahreden haber: Mekanın cennet olsun...

"Annem Vicdan Özmol Vefat etmiştir. Cenazesi 19 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Gemlik Merkez Asım Kocabıyım Camii'nden kaldırılacaktır."

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i, Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i... Alpaslan Özmol’dan kahreden haber: Mekanın cennet olsun...

Alpaslan Özmol, annesiyle fotoğrafına ise "Mekanın cennet olsun anneciğim" notunu düştü.

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