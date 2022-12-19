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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı'nın Sude'sinin eşi çıka çıka Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! 3 yıl önce evlendiler! Şeyma Korkmaz'ın eşi meğer...

Bir Küçük Gün Işığı'nın Sude'sinin eşi çıka çıka Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! 3 yıl önce evlendiler! Şeyma Korkmaz'ın eşi meğer...

Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Korkmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda rol alan Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

19.12.2022 10:56 - Son Güncelleme: 19.12.2022 10:56
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’sinin eşi çıka çıka Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! 3 yıl önce evlendiler! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz hem güzelliği hem de başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’sinin eşi çıka çıka Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! 3 yıl önce evlendiler! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Korkmaz'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’sinin eşi çıka çıka Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! 3 yıl önce evlendiler! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Kormaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’sinin eşi çıka çıka Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! 3 yıl önce evlendiler! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’sinin eşi çıka çıka Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! 3 yıl önce evlendiler! Şeyma Korkmaz’ın eşi meğer...

İşte başta Şeyma Korkmaz olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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