Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlu şoke etti! O da babası gibi oyuncu
Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Yıldız, dizideki performansı ve Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkat çekiyor. Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman 8. son bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Dizide Osman Gazi, Bamsı ve Şeyh Edebalı izleyici tarafından en çok ilgi gören karakterler. Kuruluş Osman 8. son bölümde Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e, "Yüce Allah HZ. Adem'i ağaca yaklaşmamakla imtihan ettiği gibi Adem'in evlatlarını da her hal ve durumda sabır ve şükürle imtihan eder Osman Bey. Çünkü hikmet dünyasında kişinin başına gelen her şey gizli bir sebep ve hikmetin gereğidir." öğüdü geceye damga vurdu. Dizinin izleyicileri Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatını merak etti ve öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlunun da oyuncu olduğunu öğrenenler şoke oldu!
02.02.2020 16:20
- Son Güncelleme: 02.02.2020 16:20
Dizide Şeyh Edebalı karakteri ile Seda Yıldız dikkat çekti. Osman Bey'e verdiği öğütle gecenin en çok konuşulan ismi olan Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatı merak konusu oldu. Seda Yıldız'ın ailesini gören Kuruluş Osman izleyicileri çok şaşırdı. Çünkü Şeyh Edebalı'nın oğlu da herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu çıktı... İşte ünlülerin çocukları...
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