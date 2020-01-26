Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in eski sevgilisi meğer o güzelmiş... Şok olacaksınız!

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile kamera karşısına geçen Engin Akyürek, oyunculuğuyla yine milyonları kendisine hayran bıraktı. At binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken, dediğim dedik bir adamı canlandıran Engin Akyürek'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıran hayranları bu gerçek karşısında şoke olacak. 38 yaşındaki başarılı oyuncunun eski sevgilisi de kendisi gibi bir oyuncu. Üstelik güzelliği ile magazin gündeminden düşmüyor. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in eski sevgilisi ve ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bilgiler...

26.01.2020 13:00 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





