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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis'le...

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis'le...

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis'le evleneceği yönündeki haberlerle son dönemde gündemden düşmeyen ünlü model Çağla Şıkel Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. İşte genç şarkıcı Edis'ten evlilik teklifi aldığı öne sürülen 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'den gelen bomba görüntü...

21.12.2022 15:51 - Son Güncelleme: 21.12.2022 15:59
Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis’le...

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis'ten evlilik teklifi aldığı iddiasıyla gündemden düşmüyordu...

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Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis’le...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Çağla Şıkel'in yeni paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis’le...

Salına salına yürüyen Çağla Şıkel'in bu paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.

Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis’le...

Geçtiğimiz günlerde Edis'in Çağla Şıkel'e evlilik teklif ettiği iddiasının ardından Çağla Şıkel günler sonra gecelerde görüntülendi. İşte haberin detayları...

Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis’le...

Edis, geçen yıl, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Zeynep Bastık ile bir kulüpte samimi dans görüntülerinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturmuştu.

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