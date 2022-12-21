Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis'le...
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis'le evleneceği yönündeki haberlerle son dönemde gündemden düşmeyen ünlü model Çağla Şıkel Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. İşte genç şarkıcı Edis'ten evlilik teklifi aldığı öne sürülen 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'den gelen bomba görüntü...
21.12.2022 15:51 - Son Güncelleme: 21.12.2022 15:59
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel süper misiyle salındı sosyal medya yıkıldı! Kendisinden 11 yaş küçük Edis'ten evlilik teklifi aldığı iddiasıyla gündemden düşmüyordu...