Müge Anlı kaza geçirdi ölümden döndü! Doğum gününde ailesinin yüreği ağzına geldi gerçeği canlı yayında açıkladı: "Sonu çok kötü olacak..."
Müge Anlı kaza geçirdi, ölümden döndü. Doğum gününde ailesini n yüreğini ağzına getiren Müge Anlı gerçeği canlı yayında sevenleriyle paylaştı. Önceki gün ATV canlı yayınında Müge Anlı'nın doğum günü ve Tatlı Sert programının 3000. bölümü bir arada kutlandı. Bugün Müge Anlı canlı yayında çok büyük bir kaza atlattığını söyledi. İşte Müge Anlı'nın yürekleri ağza getirdiği olayla ilgili açıklaması...
20.12.2022 16:33 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:47
Önceki gün doğum günü ve 3000. bölüm bir arada kutlandı, Müge Anlı canlı yayında yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.
19 Aralık 2022 Pazartesi günü 3000. bölümüyle ekran başına çıkan Müge Anlı'nın doğum günü de aynı güne denk geldi.
Kanser hasta Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını kayınbiraderi Ezel Bayrak heba etmişti. Müge Anlı'nın izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi.