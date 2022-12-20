Aman Pembe kaynana görmesin! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun süper minili paylaşımları fena 'görmemiş gibi yapıyoruz'
Şöhrete kavuşmasına ön ayak olan Emanet dizisini bir anda terk edip giderek magazin gündemine bomba gibi düşen isim olmuştu Sıla Türkoğlu. Bu olay sonrasında adı Halit Özgür Sarı ve Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti adlı dizide rol alıyor. Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun son olarak yaptığı süper minili paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
20.12.2022 17:05 - Son Güncelleme: 20.12.2022 17:05
Rol aldığı günlük dizi Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisiyle bu sezona damgasını vurdu.
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.
Dizide seküler bir aileden, muhafazakar bir aileye gelin giden Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.