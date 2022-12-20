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Haberler Magazin Aman Pembe kaynana görmesin! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun süper minili paylaşımları fena 'görmemiş gibi yapıyoruz'

Aman Pembe kaynana görmesin! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun süper minili paylaşımları fena 'görmemiş gibi yapıyoruz'

Şöhrete kavuşmasına ön ayak olan Emanet dizisini bir anda terk edip giderek magazin gündemine bomba gibi düşen isim olmuştu Sıla Türkoğlu. Bu olay sonrasında adı Halit Özgür Sarı ve Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti adlı dizide rol alıyor. Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun son olarak yaptığı süper minili paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

20.12.2022 17:05 - Son Güncelleme: 20.12.2022 17:05
Aman Pembe kaynana görmesin! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun süper minili paylaşımları fena ’görmemiş gibi yapıyoruz’

Rol aldığı günlük dizi Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisiyle bu sezona damgasını vurdu.

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Aman Pembe kaynana görmesin! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun süper minili paylaşımları fena ’görmemiş gibi yapıyoruz’

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

Aman Pembe kaynana görmesin! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun süper minili paylaşımları fena ’görmemiş gibi yapıyoruz’

Dizide seküler bir aileden, muhafazakar bir aileye gelin giden Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aman Pembe kaynana görmesin! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun süper minili paylaşımları fena ’görmemiş gibi yapıyoruz’

Önce Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle şöhrete kavuşan Halit Özgür Sarı ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Aman Pembe kaynana görmesin! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun süper minili paylaşımları fena ’görmemiş gibi yapıyoruz’

Türkoğlu, Halit Özgür Sarı ile çekilmiş bir pozunu 'Broski' notuyla paylaşmıştı. Sarı da bu fotoğrafı kendi hesabından paylaşmış ve ikilinin yakın arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı.

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