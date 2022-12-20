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Haberler Magazin Yeşilçam'ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın'ın son halini görenler: "Yaşayan efsane"

Yeşilçam'ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın'ın son halini görenler: "Yaşayan efsane"

Yeşilçam'ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın'ın son halini görenler, "Yaşayan efsane" , "Her hali her yaşı ayrı güzel" yorumları yapıyor. Bir dönemin en güzel ve en zarif kadınıydı... Hala mavi gözleri ve alımlı duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emel Sayın, bir davete katıldı. İstek üzerine masada şarkılar söyleyen Emel Sayın son haliyle herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

20.12.2022 16:05 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:27
Yeşilçam’ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın’ın son halini görenler: Yaşayan efsane

"YAŞAYAN EFSANE"

Yeşilçam'ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın'ın son halini görenler, "Her hali her yaşı ayrı güzel" , "Yaşayan efsane" , "Muhteşem kadın" yorumları yapıyor.

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Yeşilçam’ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın’ın son halini görenler: Yaşayan efsane

Sesi, güzelliği, oyunculuğu kısaca her haliyle kendisine hayran bırakan Emel Sayın, bir davete katıldı. İstek üzerine masada şarkılar söyleyen Emel Sayın son haliyle gündeme geldi.

Yeşilçam’ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın’ın son halini görenler: Yaşayan efsane

Usta oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıklamıştı.

Yeşilçam’ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın’ın son halini görenler: Yaşayan efsane

"İTİRAF EDİYORUM!"

"Estetiğe karşı mısınız ve nazara inanır mısınız?" soruları üzerine şu ifadeleri kullanmıştı...

Yeşilçam’ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın’ın son halini görenler: Yaşayan efsane

"Nazara çok inanırım. İtiraf ediyorum botoks yaptırıyorum. Başka bir şey yaptıramıyorum, korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim."

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