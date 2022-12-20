Yeşilçam'ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın'ın son halini görenler: "Yaşayan efsane"
Yeşilçam'ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın'ın son halini görenler, "Yaşayan efsane" , "Her hali her yaşı ayrı güzel" yorumları yapıyor. Bir dönemin en güzel ve en zarif kadınıydı... Hala mavi gözleri ve alımlı duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emel Sayın, bir davete katıldı. İstek üzerine masada şarkılar söyleyen Emel Sayın son haliyle herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.
20.12.2022 16:05 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:27
"YAŞAYAN EFSANE"
Yeşilçam'ın mavi boncuğuna bakın! Estetik itirafı şoke etmişti 77 yaşındaki Emel Sayın'ın son halini görenler, "Her hali her yaşı ayrı güzel" , "Yaşayan efsane" , "Muhteşem kadın" yorumları yapıyor.
Usta oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıklamıştı.