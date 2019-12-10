Gamze Özçelik'in oğlu Murathan çok büyüdü, sosyal medyaya bomba gibi düştü! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...

Son devrin en çok konuşulan isimlerinden önde gelen Gamze Özçelik bir dehemmiyet ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile sulhmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu. Gamze Özçelik şimdi de oğlu ile paylaştığı fotoğrafla çok mevzuşuldu. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve öteki ünlülerin çocukları. Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982, İstanbul doğumlu. Maltepe Anadolu Lisesi ve informasyon Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonrasında, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. Güzeli seçbilimselş ama bir hayır defilesi haricinde podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar adlı yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

10.12.2019 15:32 - Son Güncelleme: 10.12.2019 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





