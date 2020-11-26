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İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Hadise'nin koronavirüse yakalandığını yazmıştık. Alınan bilgiye göre İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı. Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyükak'ın en son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi. İşte tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ünlü isimler...

26.11.2020 09:57 - Son Güncelleme: 26.11.2020 09:57
İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

İbrahim Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve sosyal medya hesabından virüsü atlattığını duyurmuştu. Eser koronavirüsü atlattı şimdi sıra İbrahim'de. İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı.Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

En son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Koronavirüs, sanat camiasından pek çok kişiye bulaşırken yaşamını yitirenler de oldu. Hadise, Seda Bakan, İrem Derici, Tuvana Türkay, Irmak Ünal, Selen Görgüzel, Eser Yenenler ve birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı.

İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

ESER YENENLER

Geçtiğiniz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Eser Yenenler'den güzel haber geldi. Koronavirüse yakalanan olan Eser Yenenler, sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı.

İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

Testinin negatif çıktığını duyuran Eser Yenenler, 'Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin' mesajını paylaştı.

İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

SEDA BAKAN

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan, "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum." dedi.

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