İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...
Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Hadise'nin koronavirüse yakalandığını yazmıştık. Alınan bilgiye göre İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı. Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyükak'ın en son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi. İşte tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ünlü isimler...
İbrahim Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve sosyal medya hesabından virüsü atlattığını duyurmuştu. Eser koronavirüsü atlattı şimdi sıra İbrahim'de. İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı.Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
SEDA BAKAN
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan, "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum." dedi.