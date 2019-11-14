Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı
Seksenler dizisiyle TRT 1'de seyirci karşısına çıkan Rukiye görevindeki Özlem Türkad, yıllar sonraki haliyle şoke etti. Seksenler dizisi; Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eğlenceli bir dönem sitcom'u olan dizi sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasil etkilediğini gözler önüne sermektedir.Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar kısmından mezundur.
Seksenler dizisiyle TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Rukiye rolündeki Özlem Türkad, yıllar sonraki haliyle şoke etti. Sevenleri tarafından özel hayatı araştırılan efsane dizi Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad, görenleri şaşkına çevirdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar kısmınden mezun olan Özlem Türkad, Haldun Dormen ve Kabare bölme Tiyatrolarında da görev adlı. Usta oyunculardan dersler alan Seksenler oyuncusu Özlem Türkad, son haliyle herkesin dikkatini çekti.
Özlem Türkad Kimdir?
Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır. Şimdiye kadar birçok TV dizisinde roller alan Türkad, ilk kez 2000 yılında "7 Numara" diziyle TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 5 sezon boyunca rol aldığı "Seksenler" dizisinde, Rasim Öztekin'in eşi olan "Rukiye" karakteri ile büyük beğeni almış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. 2003 yılında, ilk kez "Giz" adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım atmıştır.
Rol Aldığı Dizi Filmler
2018 – Kocaman Ailem
2012 – 2014 – Seksenler (Rukiye-5 Sezon)
2010 – Yerden Yüksek (Ferahnaz)
2009 – Sıkı Dostlar
2009 – Kahve Bahane
2009 – Haneler (Özlem)
2008 – Üvey Aile (Binnaz)
2006 – Esir Kalpler (Emine)
2005 – Tadımız Kaçmasın (Tülay Baklagiller)
2005 – Ters Köşe
2005 – Çeşm-i Bülbül (TV filmi)
2002 – Havada Bulut (Bayram)
2000 – 7 Numara (Asiye)