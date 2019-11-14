Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı

Özlem Türkad Kimdir?

Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır. Şimdiye kadar birçok TV dizisinde roller alan Türkad, ilk kez 2000 yılında "7 Numara" diziyle TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 5 sezon boyunca rol aldığı "Seksenler" dizisinde, Rasim Öztekin'in eşi olan "Rukiye" karakteri ile büyük beğeni almış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. 2003 yılında, ilk kez "Giz" adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım atmıştır.