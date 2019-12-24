Evliliği yasak aşk yüzünden bittiği iddia edilen Işın Karaca hakkında şok gerçek!

"ÇOK İYİYİM"

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekanda sahne olan şarkıcı, "Çok iyiyim. 'Ayrılığın tek iyi yanı kilo vermek' derler. Moralim bozulunca buzdolabının başına kamp kurup, sürekli yemek yiyen biriyim. Ancak şükürler olsun, iki aydır hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz üzere maşallahım var" demişti.