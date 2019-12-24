GaleriMagazin

Evliliği yasak aşk yüzünden bittiği iddia edilen Işın Karaca hakkında şok gerçek!

Işın Karaca, Tuğrul Odabaş ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz Kasım ayında sonlandırmıştı. Işın Karaca hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bir magazin programında Işın Karaca'nın İstanbul Havalimanı'nda müzisyen ve organizatör Can Yapıcıoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendiğini öne sürüp evliliğin yasak aşk yüzünden bittiğini ima edildi. Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'nun gerçekten aşk yaşayıp yaşamadığı ise henüz netlik kazanmadı. Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiasının ardından Işın Karaca'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Işın Karaca'nın yaşı ve diğer ünlülerin yaşları...

24.12.2019 12:23 - Son Güncelleme: 24.12.2019 12:38
Evliliği yasak aşk yüzünden bittiği iddia edilen Işın Karaca hakkında şok gerçek!

Işın Karaca hakkında yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Kasım ayında Tuğrul Odabaş'la 3 yıllık evliliğini bitiren Işın Karaca'nın Can Yapıcıoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendiği öne sürüldü. İddiaya göre Işın Karaca'nın evliliğinin bitme nedeni de bu yasak aşktı...

Evliliği yasak aşk yüzünden bittiği iddia edilen Işın Karaca hakkında şok gerçek!

"ÇOK İYİYİM"
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekanda sahne olan şarkıcı, "Çok iyiyim. 'Ayrılığın tek iyi yanı kilo vermek' derler. Moralim bozulunca buzdolabının başına kamp kurup, sürekli yemek yiyen biriyim. Ancak şükürler olsun, iki aydır hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz üzere maşallahım var" demişti.

Evliliği yasak aşk yüzünden bittiği iddia edilen Işın Karaca hakkında şok gerçek!

ESKİ EŞ İDDİALARA NE YANIT VERECEK?

Tuğrul Odabaş, mahkeme çıkışı "Neden boşandığımızı bilmiyorum" demişti.

Evliliği yasak aşk yüzünden bittiği iddia edilen Işın Karaca hakkında şok gerçek!

Müzisyen ve organizatör Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca'nın Eylül 2019'daki İzmir konserini organize etmişti.

Evliliği yasak aşk yüzünden bittiği iddia edilen Işın Karaca hakkında şok gerçek!

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiasının ardından Işın Karaca'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Işın Karaca'nın yaşı ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek
Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek