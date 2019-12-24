Evliliği yasak aşk yüzünden bittiği iddia edilen Işın Karaca hakkında şok gerçek!
Işın Karaca, Tuğrul Odabaş ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz Kasım ayında sonlandırmıştı. Işın Karaca hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bir magazin programında Işın Karaca'nın İstanbul Havalimanı'nda müzisyen ve organizatör Can Yapıcıoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendiğini öne sürüp evliliğin yasak aşk yüzünden bittiğini ima edildi. Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'nun gerçekten aşk yaşayıp yaşamadığı ise henüz netlik kazanmadı. Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiasının ardından Işın Karaca'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Işın Karaca'nın yaşı ve diğer ünlülerin yaşları...
24.12.2019 12:23
- Son Güncelleme: 24.12.2019 12:38
"ÇOK İYİYİM"
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekanda sahne olan şarkıcı, "Çok iyiyim. 'Ayrılığın tek iyi yanı kilo vermek' derler. Moralim bozulunca buzdolabının başına kamp kurup, sürekli yemek yiyen biriyim. Ancak şükürler olsun, iki aydır hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz üzere maşallahım var" demişti.
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