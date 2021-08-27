Bu da küçük Serenay! Serenay Sarıkaya herkese meydan okurcasına 'hiyaaa' dedi ve paylaştı estetik iddialarına inat...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, geçen gün yayınladığı kırmızı bikinli pozuyla olay olmuştu. Sarıkaya'nın bu pozu, bir gün önce kırmızı mayosuyla paylaşım yapan Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ancak bu kez tercihi ne mayolu ne bikinili pozları oldu. Takipçilerini yıllar öncesinde götüren Serenay Sarıkaya adeta 'estetik' iddialarına yanıt gibi çocukluk fotoğrafını paylaştı.
27.08.2021 13:05
- Son Güncelleme: 27.08.2021 13:05
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde tatiline hız kesmeden devam eden Serenay Sarıkaya, eski günleri yad etti. Şu sıralar kendisine vakit ayıran Sarıkaya, çocukluk fotoğrafını yayınladı.
Dijital platformda yayınlanacak 'Şahmeran' dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, fazla kilolarından kurtulmak için kampa girmişti.
İŞTE O PAYLAŞIM
Serenay Sarıkaya'nın 237 binden fazla beğeni alan gönderisi sosyal medyada çok konuşuldu.
Takipçileri Sarıkaya'nın paylaşımına, "Aynısın, estetik yok...", "Estetik' diyenlere kanıt niteliğinde!" ve "Bu ne tatlılık" şeklinde yorumlarda bulundu.