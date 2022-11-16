Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna aniden daldı herkes şaşkına döndü! Kahkahaya boğulan Müge Anlı: "Yedi deliler dokuz oturaklılar"

Müge Anlı yayın sonunda yaşanan olayın ardından gülme krizine girerken Avukat Rahmi Özkan ise, "Nedir bu arkadaşın derdi?" sorusunu yöneltti Anlı'ya. "Hani dün gelen 72 yaşındaki abla vardı ya Salih Baysal tarafından dolandırılan bu adamcağız da dolandırılmış onun için geliş" diyen Müge Anlı'ya, "İyi de beklesin, her şeyin bir sırası var yani. Şimdi kalkıp da ani olarak buraya biraz daha gelse ben farklı davranacaktım belki." şeklinde yanıt veren Rahmi Özkan kahkahaya boğdu.