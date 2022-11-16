Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna aniden daldı herkes şaşkına döndü! Kahkahaya boğulan Müge Anlı: "Yedi deliler dokuz oturaklılar"
Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna aniden daldı Rahmi Özkan şaşkına döndü! Kahkahaya boğulan Müge Anlı önce ne olduğunu anlamadı sonra herkesi gülme krizine soktu. Önceki gün yayına katılan 72 yaşındaki Nesibe Çelik'i dolandıran Salih Baysal isimli şahıs tarafından dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan biri olduğu anlaşılan adamın hareketi Müge Anlı'yı kahkaya boğdu. Avukat Rahmi Özkan ise verdiği tepkiyle herkesi güldürdü.
STÜDYOYA DALDI HERKESİ KAHKAHAYA SOKTU
Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna aniden daldı herkes şaşkına döndü! Kahkahaya boğulan Müge Anlı'nın ve Avukat Rahmi Özkan'ın tepkisi herkesi gülme krizine soktu.
ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Bir anda stüdyoya dalan adam önce herkesi korkuttu ardından, "Ben Salih Baysal'ın dolandırıldığı adamım" deyince durum anlaşıldı.
Müge Anlı yayın sonunda yaşanan olayın ardından gülme krizine girerken Avukat Rahmi Özkan ise, "Nedir bu arkadaşın derdi?" sorusunu yöneltti Anlı'ya. "Hani dün gelen 72 yaşındaki abla vardı ya Salih Baysal tarafından dolandırılan bu adamcağız da dolandırılmış onun için geliş" diyen Müge Anlı'ya, "İyi de beklesin, her şeyin bir sırası var yani. Şimdi kalkıp da ani olarak buraya biraz daha gelse ben farklı davranacaktım belki." şeklinde yanıt veren Rahmi Özkan kahkahaya boğdu.
72 YAŞINDAKİ KADINI EVİNDEN EDEN METROBÜS AŞKININ HİKAYESİ!
Müge Anlı'da ifşa olan Salih Baysal dolandırıcılıktan aranıyormuş! 72'lik Nesibe Çelik'in metrobüs aşkı pahalıya patladı.
72 yaşındaki Nesibe Çelik, Müge Anlı canlı yayınına katıldı ve kendisinin dolandırıldığını iddia etti. Metrobüste tanıştığı Salih Baysal isimli şahısın güzel sözlerle kendisini kandırdığını ileri süren Nesibe Çelik, aşk yüzünden evinden oldu.