Müge Anlı ile Sinan Akçıl bir araya geldi biri çekti diğeri yayınladı! 'Ortağıma teşekkürler' diyen Sinan ile Müge'den kıran kırana mücadele...

Müge Anlı yıllardır seyircilerin kalbinden taht kurmuş, herkesin sevgi ve saygı duyduğu bir isim. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla da 7'den 70'e herkesi ekranlara kilitlemeyi başaran Müge Anlı, arkadaşı Sinan Akçıl ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi.