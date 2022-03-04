Müge Anlı ile Sinan Akçıl bir araya geldi biri çekti diğeri yayınladı! 'Ortağıma teşekkürler' diyen Sinan ile Müge'den kıran kırana mücadele
Müge Anlı ile Sinan Akçıl bir araya geldi biri çekti diğeri yayınladı! 'Ortağıma teşekkürler' diyen Sinan ile Müge'den kıran kırana mücadele... Atv ekranlarında faili meçhul cinayet ve kayıpları araştıran Müge Anlı, "bana şarkı yazılmasını çok isterim" demiş ve haftalar sonra şarkıcı Sinan Akçıl'dan Müge Anlı'ya özel, 'Durum Çok Acil' şarkısı gelmişti. İki arkadaş günlük hayatta bir araya geldi, oyun masasından gelen paylaşım dikkat çekti.
MÜGE İLE SİNAN'DAN KIRAN KIRANA MÜCADELE!
Müge Anlı ile Sinan Akçıl bir araya geldi biri çekti diğeri yayınladı! 'Ortağıma teşekkürler' diyen Sinan ile Müge'den kıran kırana mücadele...
Müge Anlı yıllardır seyircilerin kalbinden taht kurmuş, herkesin sevgi ve saygı duyduğu bir isim. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla da 7'den 70'e herkesi ekranlara kilitlemeyi başaran Müge Anlı, arkadaşı Sinan Akçıl ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Sinan Akçıl ile Müge Anlı Instagram'dan birlikte vakit geçirdiği anın paylaşımını yaptı. Akçıl'ın, "Kazanmak iyidir ve teşekkürler ortağıma" notu dikkat çekti.
MÜGE ANLI'YA ŞARKI YAZDI
Geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz yaparak Müge Anlı'ya şarkı yazan Sinan Akçıl 'Durum Çok Acil'in hikayesini Atv canlı yayınında anlatmıştı.
Programında işlediği konular, yaptığı yorumlar ve açıklamalarla gündemde yer alan Müge Anlı'da bugün sürpriz anlar yaşandı.