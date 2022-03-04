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Hakan Taşıyan'ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü

Hakan Taşıyan gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ramazan ile ilk kez yan yana görüntü verdi! Organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü usta sanatçı... Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıl karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Kötü günler geride kaldı, yavaş yavaş sağlığına kavuşan sanatçı, müzik kariyerine dönüş yaptı. Ramazan Haktan Taşıyan, klip çekimi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan babası ile ilk kez görüntü verdi. İşte Hakan Taşıyan ve gözlerden uzak büyüyen oğlu...

04.03.2022 18:22 - Son Güncelleme: 04.03.2022 18:22
Hakan Taşıyan’ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü

OĞLU İLE İLK KEZ YAN YANA!

Hakan Taşıyan'ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü, kötü günler geride kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Taşıyan’ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıl karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Hakan Taşıyan’ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü

Hakan Taşıyan, Yıldız Tilbe şarkısına klip çekmek için kolları sıvadı. Önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde kameralar karşısına geçen sanatçı, "Güzel slow bir şarkı. Sevgili Yıldız'ın şarkısı, kısmet olursa iki haftaya şarkımızı çıkartmış oluruz" dedi.

Hakan Taşıyan’ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü

"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"
Gazetecilerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? Ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.

Hakan Taşıyan’ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"
Sanat camiasına kırgın olmadığını dile getiren Taşıyan, "Kimseye kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Hep yanımda oldular" ifadelerini kullandı.

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