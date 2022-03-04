Hakan Taşıyan'ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü
Hakan Taşıyan gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ramazan ile ilk kez yan yana görüntü verdi! Organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü usta sanatçı... Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıl karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Kötü günler geride kaldı, yavaş yavaş sağlığına kavuşan sanatçı, müzik kariyerine dönüş yaptı. Ramazan Haktan Taşıyan, klip çekimi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan babası ile ilk kez görüntü verdi. İşte Hakan Taşıyan ve gözlerden uzak büyüyen oğlu...
OĞLU İLE İLK KEZ YAN YANA!
Hakan Taşıyan'ın sır gibi sakladığı oğlu Ramazan ortaya çıktı boyu babasını geçmiş! Usta isim organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü, kötü günler geride kaldı.
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıl karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"
Gazetecilerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? Ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.
"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"
Sanat camiasına kırgın olmadığını dile getiren Taşıyan, "Kimseye kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Hep yanımda oldular" ifadelerini kullandı.