İrem Derici Selami Şahin’in oğluyla aşk yaşamış anne Didem ’horozumu saldım çayıra’ diyerek tepki göstermişti... Selami Şahin’den ihtarname

Şarkılar Bizi Söyler programına İrem Derici konuk oldu. İrem Derici'nin fragmanda eski aşkı Lider Şahin'in babası olan Selami Şahin'in "Sefam Olsun" şarkısını okuduğu görüldü. İddiaya göre Selami Şahin ekranda oğlunun eski aşkının şarkısını okuduğunu görünce çok sinirlendi.