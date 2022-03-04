İrem Derici Selami Şahin'in oğluyla aşk yaşamış anne Didem 'horozumu saldım çayıra' diyerek tepki göstermişti... Selami Şahin'den ihtarname
İrem Derici Selami Şahin'in oğluyla aşk yaşamış anne Didem 'horozumu saldım çayıra, tavuğu olanlar düşünsün'' diyerek tepki göstermişti... Selami Şahin'den gündeme bomba gbi düşen ihtarname! Usta sanatçı Selami Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'nin konuk olduğu programda kendi şarkısını söylediğini görünce çok sinirlendi. Hemen harekete geçen Şahin, yapımcıya ihtarname göndererek "İrem benim şarkımı okuyamaz" uyarısında bulundu.
İrem Derici Selami Şahin'in oğluyla aşk yaşamış anne Didem Şahin, 'horozumu saldım çayıra, tavuğu olanlar düşünsün' diyerek tepki göstermişti... Selami Şahin'den oğlunun eski aşkı irem Derici'nin şarkı söylemesi üzerine ortaya atılan ihtarname iddiası şoke etti.
Şarkılar Bizi Söyler programına İrem Derici konuk oldu. İrem Derici'nin fragmanda eski aşkı Lider Şahin'in babası olan Selami Şahin'in "Sefam Olsun" şarkısını okuduğu görüldü. İddiaya göre Selami Şahin ekranda oğlunun eski aşkının şarkısını okuduğunu görünce çok sinirlendi.
2. Sayfa'nın özel haberine göre, Selami Şahin tanıtımda bunu görür görmez yapımcıya ihtarname gönderdi. Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği iddia edildi.
BOMBA AÇIKLAMA!
Selami Şahin, kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara yaptığı yorum geçtiğimiz aylarda dikkat çekmiş, yaşananların ardından 'horoz-tavuk' diyaloğu yeniden gündeme gelmişti...