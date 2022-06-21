Müge Anlı ile müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ilişkisinde romantizm ve sadakatin önemi! Yay - Koç burcu uyumu nasıl?
Müge Anlı ile müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ilişkisinde romantizm ve sadakat olmazsa olmaz bir detay! "Yay - Koç burcu uyumu nasıl?" merak ediliyor. Müge Anlı evlilik haberini canlı yayında sevenleriyle paylaştı. "Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum." diyen Müge Anlı, müstakbel eşinin adını da yayında açıkladı. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nişanlanan ve geçtiğimiz hafta kına gecesi bile yapılan Müge Anlı'nın düğününden detaylar ortaya çıkarken, ikilinin uyumu da merak konusu oldu. Biri Yay kadını diğeri ise Koç erkeği... İşte Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun uyumu...
YAY - KOÇ BURCU UYUMU NASIL?
Müge Anlı ile müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ilişkisinde romantizm ve sadakat çok önemli.
Canlı yayıunda evleneceğini açıklayan Müge Anlı, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."
"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.
Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklaması üzerine detaylar geldi. üge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ve gecede Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi. Müge Anlı'nın düğünü ise 25 Haziran 2022 Cumartesi günü...