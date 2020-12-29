Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı elbisesi sosyal medyada olay oldu! 'Kendini hala genç sanıyor'

Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı elbisesi sosyal medyada olay oldu! 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın yılbaşı kostümünü beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'ın, 'Hülya beni askerdeyken Tanju ile aldattı' sözleri ile gündeme gelen Hülya Avşar'ın yılbaşı elbisesi, 'Kendini hala genç sanıyor' şeklinde eleştirildi.