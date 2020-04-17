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Müge Anlı ile fotoğrafları günlerce konuşulmuştu... Hülya Avşar'ı tahtından eden ilk eşi bakın kim çıktı!

Magazin dünyasında yaptığı her hareket ile olay yaratan Hülya Avşar adından söz ettirmeye devam ediyor. Son günlere koronavirüs nedeni ile evinden çıkmayan ünlüler, eski fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Müge Anlı ile gençlik fotoğrafları günlerce konuşulan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'dan 2005 yılında boşandı. Daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile aşk yaşayan Avşar'ın ilk eşinin Kaya Çilingiroğlu olmadığını öğrenenler şaşırdı. Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 yılında Türkiye-Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Emral, babasının adı Celal'dir. 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...

17.04.2020 13:29 - Son Güncelleme: 17.04.2020 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





