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Azra Akın ve oğlu Demir'in çok konuşulan benzerliği! İşte 2 buçuk yaşındaki Azra ve 1 buçuk yaşındaki Demir...

2002 Dünya Güzeli Azra Akın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu. Çift, oğlu Demir'i 2018'in kasım ayında kucaklarına aldı. Geçtiğimiz Mart ayında oğlu ile parkta sallanırken fotoğraf paylaşan Azra Akın sosyal medyada eleştirilmişti. Koronavirüs nedeni ile evinde eşi ve oğlu ile karantinada olan 38 yaşındaki Azra Akın'ın oğlu Demir'in annesine benzerliği dikkat çekti. Çocukluk fotoğrafını paylaşan Azra Akın ve oğlu Demir kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Dünya Güzeli Azra Akın ve oğlu Demir...

17.04.2020 12:07 - Son Güncelleme: 17.04.2020 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





