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Azra Akın ve oğlu Demir'in çok konuşulan benzerliği! İşte 2 buçuk yaşındaki Azra ve 1 buçuk yaşındaki Demir...
Azra Akın ve oğlu Demir'in çok konuşulan benzerliği! İşte 2 buçuk yaşındaki Azra ve 1 buçuk yaşındaki Demir...
2002 Dünya Güzeli Azra Akın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu. Çift, oğlu Demir'i 2018'in kasım ayında kucaklarına aldı. Geçtiğimiz Mart ayında oğlu ile parkta sallanırken fotoğraf paylaşan Azra Akın sosyal medyada eleştirilmişti. Koronavirüs nedeni ile evinde eşi ve oğlu ile karantinada olan 38 yaşındaki Azra Akın'ın oğlu Demir'in annesine benzerliği dikkat çekti. Çocukluk fotoğrafını paylaşan Azra Akın ve oğlu Demir kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Dünya Güzeli Azra Akın ve oğlu Demir...
17.04.2020 12:07
- Son Güncelleme: 17.04.2020 13:09
Azra Akın, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 2.5 yaşındaki Azra Akın'ın fotoğrafı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, oğlu Demir ile benzerliği dikkat çekti.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Azra Akın sık sık çocuğu ve ailesiyle çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. 2.5 yaşındaki Azra Akın'ı görenler, 'Kim derdi bu küçük kız büyüyecek ve dünya güzeli olacak diye' yorumunda bulundu.
Azra Akın geçtiğimiz ay, oğluyla parkta salıncaklarda çekilen bir fotoğrafını paylaşınca eleştiri konusu olmuştu.
Akın'ın 'çocukla çocuk olmak' notuyla paylaştığı kare çok sayıda beğeni alırken bu fotoğrafa gelen 'o salıncak sizin binmenize uygun değil, onu kıracaksınız' şeklindeki bir paylaşım pek çok Azra Akın takipçisinin tepkisini çekti.
Eleştirenlerin yanı sıra Azra Akın'a destek olanlar da oldu. Kendilerinin de salıncağa bindiğini söyleyen takipçileri, Azra'nın mutluluğunu kıskanmayın' şeklinde yorumlar yaptılar.