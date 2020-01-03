Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'a zehir zemberek sözler: Tüm hastaların vebali üzerlerinedir
Müge Anlı canlı yayınında sakin tavırları ve tıp bilgisi ile dikkat çeken Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Canan Karatay'ın sözleriyle çileden çıktı. "Antidepresan psikolojik hastalıkları tedavi etmiyor. Beyni bozuyor. Serotonin denilen mutluluk hormonunun çoğalması sonucu; kişilik bozukluğu, intiharlar, halüsinasyonlara yol açıyor." diyen Canan Karatay'a Arif Verimli'den cevap gecikmedi.
KAFAYI DA BOZUYOR
Prof. Dr. Canan Karatay, yazar Ramazan Kurtoğlu ve İsmail Tokalak, önceki akşam bir TV programında antidepresanları eleştirdi. Her sözüyle olay olan Karatay, ilaçlarla ilgili şunları söyledi:
Antidepresan psikolojik hastalıkları tedavi etmiyor. Beyni bozuyor. Serotonin denilen mutluluk hormonunun çoğalması sonucu; kişilik bozukluğu, intiharlar, halüsinasyonlara yol açıyor. Dünya kadar intihar var. Onların hiçbiri incelenmedi. Aldığı ilaçlar neydi hiç söylendi mi? Hepsinin altında bu ilaçlar var. Öldürme ve parçalama hissini artırıyor. Endüstri ürünleri bağırsağı bozduğu için kafayı da bozuyor. İlaçları bırakın.