Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'a zehir zemberek sözler: Tüm hastaların vebali üzerlerinedir

KAFAYI DA BOZUYOR

Prof. Dr. Canan Karatay, yazar Ramazan Kurtoğlu ve İsmail Tokalak, önceki akşam bir TV programında antidepresanları eleştirdi. Her sözüyle olay olan Karatay, ilaçlarla ilgili şunları söyledi:

Antidepresan psikolojik hastalıkları tedavi etmiyor. Beyni bozuyor. Serotonin denilen mutluluk hormonunun çoğalması sonucu; kişilik bozukluğu, intiharlar, halüsinasyonlara yol açıyor. Dünya kadar intihar var. Onların hiçbiri incelenmedi. Aldığı ilaçlar neydi hiç söylendi mi? Hepsinin altında bu ilaçlar var. Öldürme ve parçalama hissini artırıyor. Endüstri ürünleri bağırsağı bozduğu için kafayı da bozuyor. İlaçları bırakın.