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Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'a zehir zemberek sözler: Tüm hastaların vebali üzerlerinedir

Müge Anlı canlı yayınında sakin tavırları ve tıp bilgisi ile dikkat çeken Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Canan Karatay'ın sözleriyle çileden çıktı. "Antidepresan psikolojik hastalıkları tedavi etmiyor. Beyni bozuyor. Serotonin denilen mutluluk hormonunun çoğalması sonucu; kişilik bozukluğu, intiharlar, halüsinasyonlara yol açıyor." diyen Canan Karatay'a Arif Verimli'den cevap gecikmedi.

03.01.2020 13:06 - Son Güncelleme: 03.01.2020 13:06
Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'a zehir zemberek sözler: Tüm hastaların vebali üzerlerinedir

Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli, Canan Karatay'ın sözleriyle çileden çıktı. Atv ekranlarında milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Prof. Dr. Psikiyatrist Arif Verimli, Canan Karatay'ın antidepresan ilaçlar hakkında kurduğu cümleler karşısında sessizliğini bozdu.

Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'a zehir zemberek sözler: Tüm hastaların vebali üzerlerinedir

KAFAYI DA BOZUYOR

Prof. Dr. Canan Karatay, yazar Ramazan Kurtoğlu ve İsmail Tokalak, önceki akşam bir TV programında antidepresanları eleştirdi. Her sözüyle olay olan Karatay, ilaçlarla ilgili şunları söyledi:
Antidepresan psikolojik hastalıkları tedavi etmiyor. Beyni bozuyor. Serotonin denilen mutluluk hormonunun çoğalması sonucu; kişilik bozukluğu, intiharlar, halüsinasyonlara yol açıyor. Dünya kadar intihar var. Onların hiçbiri incelenmedi. Aldığı ilaçlar neydi hiç söylendi mi? Hepsinin altında bu ilaçlar var. Öldürme ve parçalama hissini artırıyor. Endüstri ürünleri bağırsağı bozduğu için kafayı da bozuyor. İlaçları bırakın.

Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'a zehir zemberek sözler: Tüm hastaların vebali üzerlerinedir

Ev turşusu, ev yoğurdu ve sirke tüketin.

Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'a zehir zemberek sözler: Tüm hastaların vebali üzerlerinedir

Karatay, antidepresanların psikolojiyi bozduğunu iddia etti.

Müge Anlı'daki Prof. Dr. Arif Verimli'den Canan Karatay'a zehir zemberek sözler: Tüm hastaların vebali üzerlerinedir

HASTALARIN VEBALİ ÜZERLERİNEDİR

Psikiyatrist Arif Verimli, Karatay'ın sözlerini şöyle eleştirdi: Bu tipleri izleyip, inanıp, ilacını içmeme kararı alan ve hastalık tablosu bozulup, intihar edebilecek olan tüm hastaların vebali üzerlerinedir ve suç duyurusunda bulunmalıyız...

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