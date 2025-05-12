Müge Anlı Fenomen Mekselina kimdir? Doktorum dedi, 4 milyon dolandırdı...

📞 LİSE ARKADAŞI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI Adana'da birlikte okudukları lisede Mekselina'nın birinci sınıfta okulu terk ettiğini söyleyen bir kişi canlı yayına bağlandı. Bu açıklama üzerine Anlı, "Öyle mi doktor hanım?" diye sorduğunda, Mekselina iddiayı yalanladı.

💳 'DOKTORUM' KARTVİZİTİ VE NÖBET BAHANELERİ Yayına katılan bir başka mağdur Mehmet Bey, Mekselina'nın kendisini doktor olarak tanıttığını ve kartvizit verdiğini belirtti. Ancak para transferinden sonra telefonlarının açılmadığını ve sürekli 'nöbetteyim' bahanesinin kullanıldığını aktardı.

📉 DİPLOMASIZ DOKTOR İDDİASI SİNİRLENDİRDİ Müge Anlı, fenomenin diploma iddialarına karşılık "Sen doktorsan ben de Amerika Başkanıyım!" sözleriyle sert tepki gösterdi. "Diplomanı al gel, Muteber Hanım'la nasıl tanıştınız onu anlat" diyen Anlı, Mekselina'nın sözünü sık sık keserek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştı. O sırada Şevki Hoca, Mekselina'nın, Muteber Hanım'ın ölümünün ardından borç iddiasıyla ortaya çıktığını belirtti. Bu açıklamanın ardından Mekselina, canlı yayındaki bağlantıyı keserek programı terk etti.

📲 TAKİPÇİ SAYISI ARTINCA MÜGE ANLI ÇILDIRDI İddiaların işlenmeye başladığı dakikalarda Mekselina'nın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının 4 bin artması, Müge Anlı'yı bir kez daha sinirlendirdi. Anlı, "Ben takipçi sayısının düşmesini beklerdim, kandırıldığınız için. Ama artmış. Yazık. Gençlere, eğitim alanlara haksızlık değil mi bu?" diyerek tepki gösterdi.