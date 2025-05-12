Müge Anlı Fenomen Mekselina kimdir? Doktorum dedi, 4 milyon dolandırdı...

Şok edici iddiaların odağında ise sosyal medyada "Mekselina İlkbahar" ismiyle tanınan genç bir kadın fenomen yer aldı.
🧩 DEVRE MÜLK TUZAĞIYLA BAŞLAYAN TANIŞIKLIK
Metin Bey'in ifadesine göre olaylar, devre mülk almak isterken tanıştığı fenomen Mekselina ile başladı. İlerleyen süreçte birçok bankadan Metin Bey adına kredi çekildiği ortaya çıktı. Dolandırıcılık iddialarını araştıran Müge Anlı'nın programı, olayın perde arkasını açığa çıkarmak için derinlemesine bir soruşturma başlattı.
🗣️ CANLI YAYINDA TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR
İddiaların odağındaki isim Mekselina, canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Metin Bey'in vefat etmiş anneannesine borcu olduğunu öne süren Mekselina, "Zamanında anneannemle samimiydi, Metin abi bir ev alacakmış. Anneannem bana altın ve dolar verdi, ben Metin amcaya götürdüm." şeklinde konuştu.
🎓 SAHTE DOKTORLUK VE EĞİTİM İDDİALARI
Mekselina'nın Instagram profilinde "part time doktor 🩺, part time sanatçı 🎤, part time motorcu 🏍️" gibi ifadelerin yanı sıra Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu yazıyordu. Ancak Fenerbahçe Üniversitesi'nde tıp fakültesi olmadığı, sadece sağlık bilimleri fakültesi bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, Anlı ve ekibi tarafından yayında belgelerle doğrulandı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yer alan bölümler şu şekilde:
Beslenme ve Diyetetik
Dil ve Konuşma Terapisi
Ebelik
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (TR/ENG)
Hemşirelik (TR/ENG)
Müge Anlı, "Edebiyattan tıpa geçiş yaptım" diyen fenomenin sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Tıp fakültesine sadece tıp fakültesinden geçiş yapılır." diyerek sert çıktı. Fenomen, "Konuyu değiştirsek mi?" diyerek konudan kaçmaya çalıştı.
📞 LİSE ARKADAŞI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Adana'da birlikte okudukları lisede Mekselina'nın birinci sınıfta okulu terk ettiğini söyleyen bir kişi canlı yayına bağlandı. Bu açıklama üzerine Anlı, "Öyle mi doktor hanım?" diye sorduğunda, Mekselina iddiayı yalanladı.
💳 'DOKTORUM' KARTVİZİTİ VE NÖBET BAHANELERİ
Yayına katılan bir başka mağdur Mehmet Bey, Mekselina'nın kendisini doktor olarak tanıttığını ve kartvizit verdiğini belirtti. Ancak para transferinden sonra telefonlarının açılmadığını ve sürekli 'nöbetteyim' bahanesinin kullanıldığını aktardı.
📉 DİPLOMASIZ DOKTOR İDDİASI SİNİRLENDİRDİ
Müge Anlı, fenomenin diploma iddialarına karşılık "Sen doktorsan ben de Amerika Başkanıyım!" sözleriyle sert tepki gösterdi. "Diplomanı al gel, Muteber Hanım'la nasıl tanıştınız onu anlat" diyen Anlı, Mekselina'nın sözünü sık sık keserek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştı. O sırada Şevki Hoca, Mekselina'nın, Muteber Hanım'ın ölümünün ardından borç iddiasıyla ortaya çıktığını belirtti.
Bu açıklamanın ardından Mekselina, canlı yayındaki bağlantıyı keserek programı terk etti.
📲 TAKİPÇİ SAYISI ARTINCA MÜGE ANLI ÇILDIRDI
İddiaların işlenmeye başladığı dakikalarda Mekselina'nın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının 4 bin artması, Müge Anlı'yı bir kez daha sinirlendirdi. Anlı, "Ben takipçi sayısının düşmesini beklerdim, kandırıldığınız için. Ama artmış. Yazık. Gençlere, eğitim alanlara haksızlık değil mi bu?" diyerek tepki gösterdi.
🎤 MOTORCU FENOMENİN KLİP KARİYERİ ORTAYA ÇIKTI
Mekselina İlkbahar'ın 2023 yılında "Elendiniz" isimli bir şarkıya klip çektiği, aynı zamanda motor sporlarına ilgi duyduğu da sosyal medya hesaplarından öğrenildi. Tüm bu detaylar, genç fenomenin çok yönlü ancak tutarsız ve şüphe uyandıran bir kişilik profili çizdiğini gösterdi.
💬 SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ
Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya kullanıcıları, Mekselina'nın hesaplarına yorum yağdırdı. Kimi kullanıcılar "Bu nasıl doktor?", kimileri ise "Kandırıcılığın böylesi!" yorumlarıyla tepki gösterdi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK MI?
Müge Anlı ve ekibi, mağdurların avukatlarıyla birlikte dolandırıcılık iddialarının yasal takibinin başlatılacağını duyurdu. Kamuoyunun tepkisi büyürken olayın seyri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
MEKSELİNA KİMDİR?
Mekselina İlkbahar'ın instagram profilinde, "Part time doktor, FBU Tıp Fakültesi, part time sanatçı, part time motorcu" yazıyor. 23 yaşındaki Mekselina'nın hayatındaki çelişkili durumlar, kamuoyunun ilgisini çekti.