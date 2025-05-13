Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Duran, şu ifadeleri kullandı: "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir.