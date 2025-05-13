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Adnan Aksoy'la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

17 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma kararı alan Güzide Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk dedikodularına karıştı. Her iki taraf da iddiaları net bir dille yalanlarken Duran'dan yeni açıklamalar geldi. Hülya Avşar'ın programına konuk olan Güzide Duran, hem 17 yıllık eşi Adnan Aksoy hem de Okan Buruk'la ilgili çıkan iddialar hakkında konuştu. Program sırasında gözyaşlarına boğulan ünlü isim "Eşimi hala seviyorum" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:59
Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

Adnan Aksoy ile Güzide Duran boşanma haberleriyle uzun bir süre gündemde yer aldı. Çiftin 17 yıllık evliliklerini bitirme kararı almasının ardından Güzide Duran'ın adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Ancak iki tarafta bu iddiaları net bir dille yalanladı.

Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

Hülya Avşar'ın YouTube programına katılan Güzide Duran, özel hayatına dair yeni açıklamalarda bulundu.

Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 17 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını belirten Güzide Duran, merak edilen tüm detayları anlattı.

Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

Ünlü isim, şöyle konuştu: "Eşime çok aşık oldum. İstanbul'da sporda tanıştık. Boşanacağım diye evlenmedim. Hayalim beraber yaşlanmaktı.

Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

18 yıllık emek varken bu kadar kolay bitiyor olması bana ağır geldi. İki çocuğumun babası, hâlâ seviyorum tabi ki de"

Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

Avşar'ın "Kalbindeki acı geçiyor mu?" sorusu karşısında ise Güzide Duran, gözyaşlarına hakim olamadı.

Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Duran, şu ifadeleri kullandı: "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir.

Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"