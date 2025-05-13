Adnan Aksoy’la 17 yıllık evliliği biten Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu: Eşimi hala seviyorum!

Adnan Aksoy ile Güzide Duran boşanma haberleriyle uzun bir süre gündemde yer aldı. Çiftin 17 yıllık evliliklerini bitirme kararı almasının ardından Güzide Duran'ın adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Ancak iki tarafta bu iddiaları net bir dille yalanladı.
Hülya Avşar'ın YouTube programına katılan Güzide Duran, özel hayatına dair yeni açıklamalarda bulundu.
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 17 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını belirten Güzide Duran, merak edilen tüm detayları anlattı.
Ünlü isim, şöyle konuştu: "Eşime çok aşık oldum. İstanbul'da sporda tanıştık. Boşanacağım diye evlenmedim. Hayalim beraber yaşlanmaktı.
Avşar'ın "Kalbindeki acı geçiyor mu?" sorusu karşısında ise Güzide Duran, gözyaşlarına hakim olamadı.
Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Duran, şu ifadeleri kullandı: "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir.
Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"