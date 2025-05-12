Ayla filminin gerçek kahramanından acı haber! Kim Eunja kimdir, hastalığı neydi? İşte Ayla’nın hayat hikayesi...

Astsubay Süleyman Dilbirliği, savaşta kimsesiz kalan 5 yaşındaki bir kızı bulur ve onu Ayla adıyla sahiplenir. İki farklı dünyadan gelen bu ikili arasında unutulmaz bir bağ kurulur. Filmin sonunda yıllar sonra Türkiye'de gerçekleşen kavuşma sahnesi, hem sinema tarihinde hem de izleyicilerin kalbinde silinmez izler bırakmıştı.

KİM EUNJA KİMDİR? Kim Eunja, 1950 yılında Kore Savaşı sırasında ailesini kaybeden bir yetim olarak dünyaya geldi. Beş yaşındayken, Kuzey Kore köyünde yalnız ve korkmuş bir halde bulunan Eunja, Türk askeri Süleyman Dilbirliği tarafından kurtarıldı. Dilbirliği, ay ışığında bulduğu bu küçük kıza "Ayla" (Türkçe'de ay ışığı anlamına gelen) adını verdi. Türk tugayında 14 ay boyunca bakılan Ayla, Türk askerlerinin şefkatiyle büyüdü, hatta Türkçe öğrendi. Ancak, savaşın sonunda Türk askerlerinin Türkiye'ye dönmesiyle Ayla, önce diğer birliklere, ardından bir yetimhaneye teslim edildi.

Kim Eunja, yetimhanede "Eunja Kim" adını aldı ve zorlu bir hayat sürdü. Genç yaşta evlendi, ancak eşini erken kaybetti ve Seul'ün kenar mahallelerinde torunlarıyla yaşamaya başladı. 60 yıl boyunca Süleyman Dilbirliği'ni "babası" olarak hatırladı, ancak onun adını veya yüzünü tam olarak anımsayamadı. 2010'da, Kore Savaşı'nın 60. yıl dönümü için İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte Dilbirliği'nin hikayesi duyuldu.