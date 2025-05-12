Ayla filminin gerçek kahramanından acı haber! Kim Eunja kimdir, hastalığı neydi? İşte Ayla’nın hayat hikayesi...

Kore Savaşı'nın sembol isimlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kim Eunja'dan acı haber geldi. Türk askerinin şefkatiyle hayatta kalan küçük kızın hikayesi, "Ayla" filmiyle milyonlara ulaşmıştı. Kim, yıllar sonra yaşlılık ve hastalıkla mücadele ettiği Güney Kore'de yaşamını yitirdi.
📍 SEUL BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLADI: KİM EUNJA HAYATA VEDA ETTİ
Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklamada Kim Eunja'nın 11 Mayıs 2025 günü Incheon'daki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde hayatını kaybettiğini bildirdi. 2022 yılında geçirdiği COVID-19 enfeksiyonu sonrası zatürreye yakalanan Kim, son dönemde yeniden aynı hastalıkla mücadele ediyordu.
Yaşamının son yıllarını çocukları ve torunlarıyla geçiren Kim, Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığı'nın da yakın takibi ve desteğiyle bakım altındaydı. Türkiye ile bağını hayatı boyunca sürdüren ve sık sık Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından ziyaret edilen Kim, ülkemize duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu.
🕊️ BÜYÜKELÇİ TAMER'DEN TAZİYE ZİYARETİ
Kim Eunja'nın ölüm haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Tamer, "Kim Eunja sadece Kore halkı için değil, Türk milleti için de özel bir isimdi. Onun Süleyman Astsubay ile kurduğu gönül bağı, iki ülkenin kardeşliğinin simgesi oldu" ifadelerini kullandı.
🎬 GERÇEK BİR HİKAYEDEN: "AYLA" FİLMİNİN KONUSU
2017 yılında vizyona giren ve büyük beğeni toplayan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin dramını ve insanlık örneklerini konu alıyordu.
Astsubay Süleyman Dilbirliği, savaşta kimsesiz kalan 5 yaşındaki bir kızı bulur ve onu Ayla adıyla sahiplenir. İki farklı dünyadan gelen bu ikili arasında unutulmaz bir bağ kurulur. Filmin sonunda yıllar sonra Türkiye'de gerçekleşen kavuşma sahnesi, hem sinema tarihinde hem de izleyicilerin kalbinde silinmez izler bırakmıştı.
KİM EUNJA KİMDİR?
Kim Eunja, 1950 yılında Kore Savaşı sırasında ailesini kaybeden bir yetim olarak dünyaya geldi. Beş yaşındayken, Kuzey Kore köyünde yalnız ve korkmuş bir halde bulunan Eunja, Türk askeri Süleyman Dilbirliği tarafından kurtarıldı. Dilbirliği, ay ışığında bulduğu bu küçük kıza "Ayla" (Türkçe'de ay ışığı anlamına gelen) adını verdi. Türk tugayında 14 ay boyunca bakılan Ayla, Türk askerlerinin şefkatiyle büyüdü, hatta Türkçe öğrendi. Ancak, savaşın sonunda Türk askerlerinin Türkiye'ye dönmesiyle Ayla, önce diğer birliklere, ardından bir yetimhaneye teslim edildi.
Kim Eunja, yetimhanede "Eunja Kim" adını aldı ve zorlu bir hayat sürdü. Genç yaşta evlendi, ancak eşini erken kaybetti ve Seul'ün kenar mahallelerinde torunlarıyla yaşamaya başladı. 60 yıl boyunca Süleyman Dilbirliği'ni "babası" olarak hatırladı, ancak onun adını veya yüzünü tam olarak anımsayamadı. 2010'da, Kore Savaşı'nın 60. yıl dönümü için İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte Dilbirliği'nin hikayesi duyuldu.
Güney Koreli yetkililer, Ayla'yı bulmak için araştırma yaptı ve Kim Eunja'nın o olduğunu keşfetti. 10 Nisan 2010'da, Seul'deki Ankara Parkı'nda Süleyman Dilbirliği ve Kim Eunja, gözyaşları içinde yeniden buluştu. Bu buluşma, Türkiye ve Güney Kore arasında "kan kardeşliği" olarak anılan dostluğu pekiştirdi. Kim Eunja, Türk halkını "ailem" olarak nitelendirdi ve Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet'i "annem" diye andı. 2017'de, Kim Eunja, "Ayla" filminin İstanbul'daki galası için Türkiye'ye geldi ve Dilbirliği'ni hastanede ziyaret etti. Süleyman Dilbirliği, 7 Aralık 2017'de 91 yaşında çoklu organ yetmezliğinden vefat etti.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram