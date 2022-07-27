Nagihan Karadere'den bomba karar! Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: "Sonucu hak etmedik"

''HERKES ŞOK YAŞADI''

Programa telefonla bağlanan Nagihan Karadere ise yarışma hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu sonucu hak etmediklerini söyleyen Nagihan, "Yolda yürüyorum herkes sitem ediyor. Kimseden iyi bir şey duymadım. Performans bakımında daha çok hak eden oldu. Belki yüzüm diye böyle şeyler duyuyorum ama sosyal medyadan da böyle şeyler görüyorum. İsim vermeye gerek yok. Biz çok zorlandık, sağlam hiçbir yerimiz kalmadı. Böyle bir sonucu hak etmedik. Sonucun böyle olmasından dolayı kırgınım. Orada 6 ay mücadele edildi. Bize düşmez ama performans açısından daha çok hak edenler oldu. Sonucun böyle olmasını beklemiyordum. Benim gibi çok kişi orada hak etti. Ben bu arada Nisa hak etmedi de demiyorum. 6 ay mücadele verdi. aslında hepimiz şampiyonuz tek bir kişi sembolik olarak kupayı kaldırdı. Ama herkes şok yaşadı" ifadelerini kullandı.