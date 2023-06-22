Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla ilgili o gerçeği canlı yayında açıkladı! 1 yıl önce evlenmişti meğer Adana gelini değilmiş...

Dış görünüşü ve kilosundan rahatsız olduğunu belirtilen Gamze'ye hem Ankara hem de Niğde'den gelen yardımlar genç kız tarafından "Niğde'ye dönmem ben1 şeklinde karşılık bulunca Müge Anlı "Bu arada ben Niğde geliniyim, lütfen" dedi. Böylece Adana gelini olduğu ileri sürülen Müge Anlı'nın aslında Niğde gelini olduğu ortaya çıkmış oldu.