Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ilgili o gerçeği canlı yayında açıkladı! 1 yıl önce evlenmişti meğer Adana gelini değilmiş...
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ilgili o gerçeği canlı yayında açıkladı! 1 yıl önce evlenmişti... Ekranların sevilen ismi Müge Anlı sezon finaline doğru giderken ele aldığı konular ve programa çıkan konuklarla gündem belirlemeye devam ediyor. Niğde'den Ankara'ya giden Gamze'yi bulan ve ailesine kavuşturan Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun memleketini canlı yayında açıkladı. Bakın Adanalı zannedilen Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aslen nereliymiş...
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ilgili o gerçeği canlı yayında açıkladı! 1 yıl önce evlenmişti... Müge Anlı meğer Adana gelini değilmiş...
Hafta başında, "Sezonun son haftasına coşkulu girelim istedim, malum bu hafta sonu sezon finali yapacağız sonrasında da bayram... Bir tarafım gerçekten sesim soluğum kalmadı artık tatile gireceğiz diyor ama bir tarafım buruk. Ben seviyorum işimi biliyorsunuz akşama kadar kalsak kalacağız burada." diyen Müge Anlı,sevenlerini üzdü.
Dış görünüşü ve kilosundan rahatsız olduğunu belirtilen Gamze'ye hem Ankara hem de Niğde'den gelen yardımlar genç kız tarafından "Niğde'ye dönmem ben1 şeklinde karşılık bulunca Müge Anlı "Bu arada ben Niğde geliniyim, lütfen" dedi. Böylece Adana gelini olduğu ileri sürülen Müge Anlı'nın aslında Niğde gelini olduğu ortaya çıkmış oldu.