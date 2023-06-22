Acı haberi sosyal medyadan duyurmuştu! Kansere yakalanan Tanyeli açıkladı "Ağabeyim de kanser annemi de..."
İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurmuştu. Acı haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Tanyeli'nin son sağlık durumu merak edilirken eşinden duygusal bir paylaşım geldi. İşte Tanyeli'nin son durumu hakkında merak edilenler.
22.06.2023 10:32 - Son Güncelleme: 22.06.2023 11:11
Ünlü oryantal önceki gün sosyal medyada yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurmuştu. Tanyeli'den yeni haberler var...
Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Tanyeli, bir döneme danslarıyla damga vurmuştu. Ünlü isim son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşulmuştu.
Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşmüştü.
Son haliyle beğeni toplayan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise kötü bir haberle gündeme gelmişti. 52 yaşındaki ünlü ismin pankreas kanserine yakalandığı öğrenilmişti.
EŞİNDEN DESTEK
Son olarak tedaviye başlayan Tanyeli'ye, eşi İlker Sünnili'den destek paylaşımı geldi.