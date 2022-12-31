Müge Anlı, Ece Erken, Hadise, Demet Özdemir ve nicesi! Neler olmuş neler! İşte 2022 yılına damgasını vuran magazin olayları

Serdar Ortaç, 30 Ocak'ta katıldığı bir programda çocuk açıklamalarıyla dikkat çekti. Şarkıcı, "Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı... Hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık... İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı, bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var" diye konuştu.