Müge Anlı, Ece Erken, Hadise, Demet Özdemir ve nicesi! Neler olmuş neler! İşte 2022 yılına damgasını vuran magazin olayları
Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kaldı. 2022 yılı her yıl olduğu gibi ağızları açık bırakan, mutlu eden, kimi zaman kızdıran ama sosyal medyada çok konuşulan pek çok magazin olayına sahne oldu. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanması, Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu evliliği, Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmedi ve nicesi... İşte 2022 yılında magazin gündemine damgasını vuran tüm olaylar...
31.12.2022 11:23 - Son Güncelleme: 31.12.2022 11:23
Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Serdar Ortaç, 30 Ocak'ta katıldığı bir programda çocuk açıklamalarıyla dikkat çekti. Şarkıcı, "Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı... Hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık... İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı, bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var" diye konuştu.