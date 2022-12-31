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Haberler Magazin Hande Erçel'e evlilik teklifi etmişti: "Pompala Morgül diyorum her şeyi pompalıyorum" Yılmaz Morgül yeni işinde boy gösterdi ortalık yıkıldı

Hande Erçel'e evlilik teklifi etmişti: "Pompala Morgül diyorum her şeyi pompalıyorum" Yılmaz Morgül yeni işinde boy gösterdi ortalık yıkıldı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Yılmaz Morgül yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel'e olan ilgisini 'Hande evlenilecek kız' sözleriyle anlatan ve çok konuşulan Yılmaz Morgül, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Bir benzin istasyonunda paylaşım yapan Morgül, pompacı oldu. İşte haberin detayları...

31.12.2022 10:24 - Son Güncelleme: 31.12.2022 10:24
Hande Erçel’e evlilik teklifi etmişti: Pompala Morgül diyorum her şeyi pompalıyorum Yılmaz Morgül yeni işinde boy gösterdi ortalık yıkıldı

Olayların adamı Yılmaz Morgüli Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.

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Hande Erçel’e evlilik teklifi etmişti: Pompala Morgül diyorum her şeyi pompalıyorum Yılmaz Morgül yeni işinde boy gösterdi ortalık yıkıldı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya gelenYılmaz Morgül, Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri aldı. Yılmaz Morgül Adana'da sahne almaya başladı ve Türk Sanat Müziği türünde dikkat çekti.

Hande Erçel’e evlilik teklifi etmişti: Pompala Morgül diyorum her şeyi pompalıyorum Yılmaz Morgül yeni işinde boy gösterdi ortalık yıkıldı

1995 yılında ilk albümü olan Elveda İstanbul'u yayımladı. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla ünlendi.

Hande Erçel’e evlilik teklifi etmişti: Pompala Morgül diyorum her şeyi pompalıyorum Yılmaz Morgül yeni işinde boy gösterdi ortalık yıkıldı

1996 cilt kanseri teşhisi kondu bu yüzden ABD'de 7 sene tedavi gördü. 2016 yılında Survivor yarışmasına da katılan Morgül ayrıca Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri oldu.

Hande Erçel’e evlilik teklifi etmişti: Pompala Morgül diyorum her şeyi pompalıyorum Yılmaz Morgül yeni işinde boy gösterdi ortalık yıkıldı

İddialı açıklamalarıyla kendinden sıkça bahsettiren Morgül, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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