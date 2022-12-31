Hande Erçel'e evlilik teklifi etmişti: "Pompala Morgül diyorum her şeyi pompalıyorum" Yılmaz Morgül yeni işinde boy gösterdi ortalık yıkıldı
Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Yılmaz Morgül yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel'e olan ilgisini 'Hande evlenilecek kız' sözleriyle anlatan ve çok konuşulan Yılmaz Morgül, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Bir benzin istasyonunda paylaşım yapan Morgül, pompacı oldu. İşte haberin detayları...
31.12.2022 10:24 - Son Güncelleme: 31.12.2022 10:24
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya gelenYılmaz Morgül, Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri aldı. Yılmaz Morgül Adana'da sahne almaya başladı ve Türk Sanat Müziği türünde dikkat çekti.