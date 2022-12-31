Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı "Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan?" Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy'dan açıklama
İstanbul'un Kasımpaşa semtinde yoksul bir ailede dünyaya gelen 'Nostalji Kraliçesi' lakaplı ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un son halini sosyal medyayı salladı... 64 yaşındaki Muazzez Ersoy önceki gün sosyal medyada bordolar içinde pozlarını paylaştı. Ne olduysa o fotoğraflardan sonra oldu. Kimileri filtre konusunda eleştirirken kimileri Ersoy'un pozlarına hayran kaldı. Filtre eleştirilerine Ersoy'dan jet hızıyla bir yanı geldi. İşte detaylar...
31.12.2022 12:34 - Son Güncelleme: 31.12.2022 12:34
Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Hem şarkıları hem de sesiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
"Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan?", "Ersoy'un kızı galiba", "Filtreyle kendini gençleştirmesen de olur", "Yüzünüze ne yaptınız? Filtre mi, estetik mi?" ve "Tanıyamadım" şeklinde mesajlar geldi.