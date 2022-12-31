Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı "Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan?" Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy'dan açıklama

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Hem şarkıları hem de sesiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.