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Haberler Magazin Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı "Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan?" Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy'dan açıklama

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı "Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan?" Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy'dan açıklama

İstanbul'un Kasımpaşa semtinde yoksul bir ailede dünyaya gelen 'Nostalji Kraliçesi' lakaplı ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un son halini sosyal medyayı salladı... 64 yaşındaki Muazzez Ersoy önceki gün sosyal medyada bordolar içinde pozlarını paylaştı. Ne olduysa o fotoğraflardan sonra oldu. Kimileri filtre konusunda eleştirirken kimileri Ersoy'un pozlarına hayran kaldı. Filtre eleştirilerine Ersoy'dan jet hızıyla bir yanı geldi. İşte detaylar...

31.12.2022 12:34 - Son Güncelleme: 31.12.2022 12:34
Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan? Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy’dan açıklama

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, Instagram hesabından son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

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Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan? Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy’dan açıklama

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Hem şarkıları hem de sesiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan? Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy’dan açıklama

63 yaşındaki Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan? Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy’dan açıklama

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Söz konusu karelerde 30'lu yaşlarda görünen şarkıcıya; "Fotoğraflara filtre mi uyguladın?", "Herkes yaşının güzelliğini yaşasın artık", "Burun estetiği yaptırmış"

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan? Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy’dan açıklama

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

"Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan?", "Ersoy'un kızı galiba", "Filtreyle kendini gençleştirmesen de olur", "Yüzünüze ne yaptınız? Filtre mi, estetik mi?" ve "Tanıyamadım" şeklinde mesajlar geldi.

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