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Haberler Magazin SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Son dakika haberi... İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı! Türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni merak ediliyor. İşte İzzet Altınmeşe'nin oğlundan gelen acı haberin detayları...

19.12.2021 15:02 - Son Güncelleme: 19.12.2021 15:48
SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

İZZET ALTINMEŞE EVLAT ACISIYLA YIKILDI!

Gelen son dakika haberine göre; İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm haberi sevenlerini yıktı. Genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Son dakika haberi sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altınmeşe genç yaşta hayata veda etti.

SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de rol alan Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama geldi.

SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

11. KATTAN DÜŞTÜ!

Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe (42), merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

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