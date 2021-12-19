SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...
Son dakika haberi... İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı! Türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni merak ediliyor. İşte İzzet Altınmeşe'nin oğlundan gelen acı haberin detayları...
19.12.2021 15:02
- Son Güncelleme: 19.12.2021 15:48
İZZET ALTINMEŞE EVLAT ACISIYLA YIKILDI!
Gelen son dakika haberine göre; İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti.
Son dakika haberi sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altınmeşe genç yaşta hayata veda etti.