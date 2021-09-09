Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi.

Göğüslerini büyüttüğü için pişman olduğunu söyleyen Katona, "O kadar uzun zamandır sektördeyim ki – doğru görünmüyorsanız iş bulamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama şimdi küçültmek, istediğimi elde etmemle ilgili. Bu artık diğer insanlarla ilgili değil." dedi.