Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi
Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi! İngiltere'nin ünlü televizyon sunucusu Kerry Katona, göğüs küçültme ameliyatı yaptırdı. 41 yaşındaki ünlü isim 4 saat süren ameliyatın ardından "Daha büyük göğüslere sahip olmayı ne kadar sevsem de artık 41 yaşındayım ve vücudum baskıyı kaldıramıyor" dedi.
09.09.2021 14:16
- Son Güncelleme: 09.09.2021 14:16