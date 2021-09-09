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Haberler Magazin Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi

Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi

Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi! İngiltere'nin ünlü televizyon sunucusu Kerry Katona, göğüs küçültme ameliyatı yaptırdı. 41 yaşındaki ünlü isim 4 saat süren ameliyatın ardından "Daha büyük göğüslere sahip olmayı ne kadar sevsem de artık 41 yaşındayım ve vücudum baskıyı kaldıramıyor" dedi.

09.09.2021 14:16 - Son Güncelleme: 09.09.2021 14:16
Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi

Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi.

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Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi

Ünlü sunucu ve Atomic Kitten grubunun vokalisti Kerry Katona, göğüslerini küçülttü. Kerry Katona, büyük göğüslere sahip olmayı sevdiğini, ancak bel ağrısından dolayı çok acı çektiği için göğüslerini küçültmek için ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi.

Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi

41 yaşındaki ünlü isim, göğüslerinin küçülttükten sonraki halini katıldığı bir televizyon programında gösterdi.

Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi

GÖĞÜSLERİNİ BÜYÜTTÜĞÜ İÇİN PİŞMAN
Kerry Katona, göğüs küçültme ameliyatının ardından yeni göğüslerini hayranlarına gösterirken "kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok" diye şaka yaptı.

Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi

Göğüslerini büyüttüğü için pişman olduğunu söyleyen Katona, "O kadar uzun zamandır sektördeyim ki – doğru görünmüyorsanız iş bulamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama şimdi küçültmek, istediğimi elde etmemle ilgili. Bu artık diğer insanlarla ilgili değil." dedi.

Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi

ONLYFANS'TAN PARA KAZANIYOR
OnlyFans'ta hesap açan ünlüler akımına katılan Kerry Katona, "Daha büyük göğüslere sahip olmayı ne kadar sevsem de artık 41 yaşındayım ve vücudum baskıyı kaldıramıyor" dedi.

Kerry Katona göğüs küçültme ameliyatı oldu kollarını dayayacak hiçbir şeyi yok dedi sonuçlarını televizyonda sergiledi
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