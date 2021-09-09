Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli hayran bıraktı
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli ve ailesini görenler hayran kalıyor. Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı ve Türkiye'nin en güzel kadını seçildi. 2010 yılında ablası Dilay Korkmaz'ın da Miss Turkey'e katıldığı ortaya çıkan Dilara Korkmaz'ın annesi de en az kızları kadar güzel. İşte Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın ablası ve annesi...
09.09.2021 16:53
- Son Güncelleme: 09.09.2021 16:53