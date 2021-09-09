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Haberler Magazin Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli hayran bıraktı

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli hayran bıraktı

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli ve ailesini görenler hayran kalıyor. Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı ve Türkiye'nin en güzel kadını seçildi. 2010 yılında ablası Dilay Korkmaz'ın da Miss Turkey'e katıldığı ortaya çıkan Dilara Korkmaz'ın annesi de en az kızları kadar güzel. İşte Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın ablası ve annesi...

09.09.2021 16:53 - Son Güncelleme: 09.09.2021 16:53
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz’ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli hayran bıraktı

Eski modeller Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan yıllar sonra Miss Turkey 2021,'de jüri olarak bir araya geldi, her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı.

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Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz’ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli hayran bıraktı

Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçeklenen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz’ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli hayran bıraktı

"BİR EVE İKİ MISS TURKEY"

Yarışma sonrasında Dilay Korkmaz, kardeşiyle paylaştığı bu fotoğrafa, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu" notunu düştü.

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz’ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli hayran bıraktı

1,77 boyunda olan Dilara Korkmaz, 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi'nde Finans alanında yüksek lisans yapıyor.

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz’ın anne ve ablasına bakın! Güzellik genetik dedirten Türkiye güzeli hayran bıraktı

Mİss Turkey 2021 güzelinin annesi ve ablasına olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. İşte başta Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın anne ve ablası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

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