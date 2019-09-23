Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bilge Zobu aylar sonra görüntülendi! Son haline bakın...

Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa gibi Yeşilçam filmlerinde Kemal Sunal ile rol alan Bilge Zobu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 87 yaşındaki Bilge Zobu'yu görenler önce tanıyamadı. İlerleyen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" diye soran muhabirlere, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi.