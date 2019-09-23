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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bilge Zobu aylar sonra görüntülendi! Son haline bakın...

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Kemal Sunal ile birlikte aldığı rollerle hafızalara kazınan 87 yaşındaki Bilge Zobu, önceki akşam Nişantaşı Akaretler'de görüntülendi. İlerleyen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" diye soran muhabirlere, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi. İşte Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali...

23.09.2019 13:44 - Son Güncelleme: 23.09.2019 13:44
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bilge Zobu aylar sonra görüntülendi! Son haline bakın...

Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa gibi Yeşilçam filmlerinde Kemal Sunal ile rol alan Bilge Zobu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 87 yaşındaki Bilge Zobu'yu görenler önce tanıyamadı. İlerleyen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" diye soran muhabirlere, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bilge Zobu aylar sonra görüntülendi! Son haline bakın...

Zobu, "Kaç yıldır ekrandan uzaksınız" sorusuna da "7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten hiçbir teklif de gelmiyor.Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da" dedi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bilge Zobu aylar sonra görüntülendi! Son haline bakın...

İşte Bilge Zobu'nun son hali...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bilge Zobu aylar sonra görüntülendi! Son haline bakın...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bilge Zobu aylar sonra görüntülendi! Son haline bakın...
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