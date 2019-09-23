Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

Aras Bulut İynemli, son dönemin en popüler oyuncuları arasında. 28 yaşındaki başarılı oyuncu İynemli'nin ablası sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliği ile dikkat çeken Yeşim İynemli'yi görenler şaşırdı. İşte Çukur dizisi ile yıldızı bir kez daha parlayan Aras Bulut İynemli ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...