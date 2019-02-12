Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Çiğdem Hanım'ın kardeşi Murat Karadavut, annesinin kardeşinin kaybolmasından önce de damadı Umut Çakırer'den şüphelendiğini söyledi. Ayrıca emniyetin olayla ilgili yaptığı çalışmaların eniştesi Umut Çakırer'i işaret ettiğini gösterdi.