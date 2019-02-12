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Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında gerçeklerin ortaya çıktığı Filiz Karadavut cinayetinde son durum nedir? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınşanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında lise öğrencisi Filiz Karadavut'un eniştesi tarafından öldürüldüğü açıklanmış, Umut Çakırer cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Ancak küçük kızın ablası Çiğdem Çakıer, eşi Umut Çakırer'in cinayeti işlemediğini iddia etmişti. Müge Anlı 12 Şubat Salı günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkemenin verdiği kararı açıkladı! Canlı yayına bağlanan katil zanlısının eşi Çiğdem Çakırer, kararla ilgili neler söyledi?

12.02.2019 13:14 - Son Güncelleme: 12.02.2019 13:14
Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında işlenen Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkemeden son karar çıktı. Peki, eşinin kardeşi, lise öğrencisi Filiz Karadavut'u öldürdüğünü itiraf eden Umut Çakırer'e ne ceza verildi?

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Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat

Filiz Çakırer, bundan 12 yıl önce kaybolmuştu. Anne Durna Karadavut, kızı Filiz Karadavut'u büyük kızı Çiğdem Çakırer'in eşi Umut Çakıer'in öldürdüğü iddiasıyla Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat

Anne Durna Karadavut ise damadını işaret eden şüpheleri, yıllar sonra açıklama sebebini kızı Çiğdem Çakırer'in baskılarından kaynaklandığını açıkladı.

Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Çiğdem Hanım'ın kardeşi Murat Karadavut, annesinin kardeşinin kaybolmasından önce de damadı Umut Çakırer'den şüphelendiğini söyledi. Ayrıca emniyetin olayla ilgili yaptığı çalışmaların eniştesi Umut Çakırer'i işaret ettiğini gösterdi.

Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat

ÖNCE İTİAF ETTİ SONRA YALANLADI

Müge Anlı'nın soruları karşısında Çiğdem Çakırer, eşi Umut Çakırer'in kardeşi Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi. Ancak Ancak 21 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Çiğdem Çakırer, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, öyle söylemek istemediğini belirtti.

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