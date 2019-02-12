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Bizimkiler dizisinin Bilge'si Bensu Orhunöz'ün yeni hali herkesi şaşırttı! Bensu Orhunöz kimdir?

Bizimkiler dizisi ile tanıdığımız Bensu Orhunöz'ün şimdiki halini görenler çok şaşırdı. Eskilerin unutulmaz dizisi Bizimkiler'de Bilge ve Ali karakterine hayat veren Bensu Orhunöz ile Atılay Uluışık'ın yıllar içindeki değişimini görünce zamanın nasıl da hızlı geçtiğini düşüneceksiniz. İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

12.02.2019 12:05 - Son Güncelleme: 12.02.2019 12:05
Bizimkiler dizisinin Bilge'si Bensu Orhunöz'ün yeni hali herkesi şaşırttı! Bensu Orhunöz kimdir?

Bizimkiler dizisinin oyuncularının değişimi görenleri şaşırtacak. İşte bir zamanların unutulmaz dizisi Bizimkiler'de Bilge ve Ali karakteriyle tanıdığımız Bensu Orhunöz ile Atılay Uluışık'ın yeni hali...

Bizimkiler dizisinin Bilge'si Bensu Orhunöz'ün yeni hali herkesi şaşırttı! Bensu Orhunöz kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu

Bizimkiler dizisinin Bilge'si Bensu Orhunöz'ün yeni hali herkesi şaşırttı! Bensu Orhunöz kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ

Bizimkiler dizisinin Bilge'si Bensu Orhunöz'ün yeni hali herkesi şaşırttı! Bensu Orhunöz kimdir?

Barış Arduç

Bizimkiler dizisinin Bilge'si Bensu Orhunöz'ün yeni hali herkesi şaşırttı! Bensu Orhunöz kimdir?

Burak Özçivit

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