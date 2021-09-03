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Haberler Magazin Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli?

2021 Miss Turkey yarışması için geri sayım başladı. Yarışmaya sayılı günler kala Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu. 20 finalist içinden biri güzellik tacını takmak için mücadele edecek. 20 finalist içinde 1. sırada Kayra Türkoviç, 2. sırada Yeşim Toplu, 3. sırada ise Alara Eriç yer aldı. Miss Turkey yarışması Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen milli bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadınının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Peki, Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar!

03.09.2021 11:20 - Son Güncelleme: 03.09.2021 11:20
Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli ?Miss Turkey 2021 yarışmasına sayılı günler kala 20 finalist belli oldu. 20 finalist içinde 1. sırada Kayra Türkoviç, 2. sırada Yeşim Toplu, 3. sırada ise Alara Eriç yer aldı. Miss Turkey yarışması Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen milli bir güzellik yarışması organizasyonudur. İşte Miss Turkey 2021 finalistleri ve hayatları hakkında bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli?

1 NUMARA

KAYRA TÜRKOVİÇ

BOY: 1.83
YAŞ:19
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli?

2 NUMARA

YEŞİM TOPLU

BOY: 1.81
YAŞ: 25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU

Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli?

3 NUMARA

ALARA ERİÇ

BOY: 1.79
YAŞ: 18
UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli?

4 NUMARA

ŞİRA SAHİLLİ

BOY: 1.78
YAŞ:21
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

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