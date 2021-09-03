Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli?
2021 Miss Turkey yarışması için geri sayım başladı. Yarışmaya sayılı günler kala Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu. 20 finalist içinden biri güzellik tacını takmak için mücadele edecek. 20 finalist içinde 1. sırada Kayra Türkoviç, 2. sırada Yeşim Toplu, 3. sırada ise Alara Eriç yer aldı. Miss Turkey yarışması Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen milli bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadınının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Peki, Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar!
03.09.2021 11:20
- Son Güncelleme: 03.09.2021 11:20
Miss Turkey 2021 finalistleri kimdir? 2021 Miss Turkey yarışması ne zaman? Kayra Türkoviç, Yeşim Toplu, Alara Eriç kaç yaşında, nereli ?Miss Turkey 2021 yarışmasına sayılı günler kala 20 finalist belli oldu. 20 finalist içinde 1. sırada Kayra Türkoviç, 2. sırada Yeşim Toplu, 3. sırada ise Alara Eriç yer aldı. Miss Turkey yarışması Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen milli bir güzellik yarışması organizasyonudur. İşte Miss Turkey 2021 finalistleri ve hayatları hakkında bilgiler!