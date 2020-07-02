Survivor Nisa'nın sevgilisi kim? İşte Sercan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi
Survivor Sercan Yıldırım'ın Nisa Bölükbaşı'na duyduğu ilgi haftalarca sosyal medyada gündem olmuştu. Sercan Yıldırım bu ilginin karşılıksız olmadığını söylemiş ancak Nisa Bölükbaşı'nın bir sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın elendiği bölümdeyse kazandıkları iletişim oyununun ödülünde telefonda konuştuğu ve Sercan Yıldırım için ' Tekmeyi basarım' diyen kişinin Nisa'nın sevgilisi olduğu iddia edildi. Peki Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi kim? İşte o isim.
02.07.2020 12:30
- Son Güncelleme: 02.07.2020 12:30
DİĞER GALERİLER