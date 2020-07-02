Survivor Nisa'nın sevgilisi kim? İşte Sercan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi

Konuşmanın devamında Nisa, Jakub'a ''Şampiyon Beşiktaş demelisin, şampiyon Beşiktaş diye bağır'' derken Jakub'un ''Şampiyon Beşiktaş'' demesinin üzerine Barış, ''Kardeşimsin!'' diye seslendi.

Öte yandan diğer bir yarışmacı Berkan Karabulut ise 'Biz kız tarafıyız' ifadelerini kullandı.