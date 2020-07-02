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Survivor Nisa'nın sevgilisi kim? İşte Sercan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi

Survivor Sercan Yıldırım'ın Nisa Bölükbaşı'na duyduğu ilgi haftalarca sosyal medyada gündem olmuştu. Sercan Yıldırım bu ilginin karşılıksız olmadığını söylemiş ancak Nisa Bölükbaşı'nın bir sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın elendiği bölümdeyse kazandıkları iletişim oyununun ödülünde telefonda konuştuğu ve Sercan Yıldırım için ' Tekmeyi basarım' diyen kişinin Nisa'nın sevgilisi olduğu iddia edildi. Peki Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi kim? İşte o isim.

02.07.2020 12:30 - Son Güncelleme: 02.07.2020 12:30
Survivor Nisa'nın sevgilisi kim? İşte Sercan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu çok konuşulan ses kayıtlarında Nisa, ''Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum'' sözlerini kullanmıştı.

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Survivor Nisa'nın sevgilisi kim? İşte Sercan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi

Nisa, iletişim ödülünde erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki diyaloglar bir hayli konuşuldu.

Survivor Nisa'nın sevgilisi kim? İşte Sercan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi

'SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM'
Jakub, Nisa'ya ''Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım.'' sözlerini kullandı.

Survivor Nisa'nın sevgilisi kim? İşte Sercan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi

Konuşmanın devamında Nisa, Jakub'a ''Şampiyon Beşiktaş demelisin, şampiyon Beşiktaş diye bağır'' derken Jakub'un ''Şampiyon Beşiktaş'' demesinin üzerine Barış, ''Kardeşimsin!'' diye seslendi.

Öte yandan diğer bir yarışmacı Berkan Karabulut ise 'Biz kız tarafıyız' ifadelerini kullandı.

Survivor Nisa'nın sevgilisi kim? İşte Sercan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi

SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI
Nisa'nın erkek arkadaşının Jakub olduğu düşünülürken sosyal medyada da ikilinin fotoğrafları hemen paylaşılmaya başlandı...

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