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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han ilk kez görüntülendi! Babasının aynısı

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2010 yılında ilk çocukları Ali Ergenç'i, 2020'nin başlarında ise ikinci çocukları Han Ergenç'i kucaklarına almışlardı. 37 yaşındaki Bergüzar Korel doğum sonrası ortalarda görünmedi, Han'ı da göstermedi. Oyuncu çiftin Mart ayında dünyaya gelen ikinci çocukları Han ise ilk kez görüntülendi. Han'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte başta Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in çocukları olmak üzere ünlülerin çocukları.

03.07.2020 12:07 - Son Güncelleme: 03.07.2020 12:07
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han ilk kez görüntülendi! Babasının aynısı

Yaşanan pandemiden çok korkan iki çocuk annesi, uzun aradan sonra Han bebek ile ilk kez görüntülendi. Büyük oğlu Ali'de pek dışarı çıkarmayan ve yüzünü göstermeyen ikili, Han bebeğinde yüzünü saklıyordu. Tüm önlemlere rağmen bu çabalarında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada yakalandı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han ilk kez görüntülendi! Babasının aynısı

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Etiler'de bir mekanda oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi. Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Bergüzar Korel, sık sık ayağa kalkarak oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han ilk kez görüntülendi! Babasının aynısı

Bir ara kucağında oğlunun susmasını bekleyen oyuncu, bir arkadaşının yanına gelmesi ile Han bebeği sevdirdi. Korona virüs sebebi ile maskesiz gezmenin yasak olduğu bu günlerde, oyuncu ailenin hiçbir önlem almaması ise şaşırttı.

İşte başta Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han olmak üzere ünlülerin çocukları.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han ilk kez görüntülendi! Babasının aynısı

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han ilk kez görüntülendi! Babasının aynısı
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