Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han ilk kez görüntülendi! Babasının aynısı

Bir ara kucağında oğlunun susmasını bekleyen oyuncu, bir arkadaşının yanına gelmesi ile Han bebeği sevdirdi. Korona virüs sebebi ile maskesiz gezmenin yasak olduğu bu günlerde, oyuncu ailenin hiçbir önlem almaması ise şaşırttı.

İşte başta Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebekleri Han olmak üzere ünlülerin çocukları.