"Müge Anlı bana sahip çıktı" Kovularak ünlü olduğunu söyleyen Esra Balamir Müge Anlı detayını yıllar sonra açıkladı

Nasılsın, hayatın nasıl gidiyor?

Her şey güzel gidiyor. Ben zaten kendi içinde neşesi olan bir insan olduğum için hayat genellikle güzel geçiyor. En mutsuz anımda bile gülerek devam eden bir insanım.

Son şarkın Jargon'u çıkarttığında nasıl tepkiler aldın?

Ben müziği kendi istediğim zamanlarda hobi olarak yapıyorum. Bu işe sunuculuk ile başladım, sonrasında sunuculuk ile devam ettiğim için şarkı söylediğim kısmı herkes unuttu. Ara ara beğendiğim bir şey olursa yapıyorum. Jargon'da öyleydi. Aklımda kalacağına hayata geçirmek istedim. Benim için güzel bir çalışmaydı. Sevdiğim şarkıyı söylediğim sürece benim için sıkıntı yok. Adamım şarkısı çok güzel etki yaratmıştı. Arkasından çok güzel bir şey yapmam gerekiyordu. Ama bir Z kuşağı var ki benim asla anlamadığım şarkıları dinliyorlar. Yeni şarkıları ben ezberleyemiyorum. Tekerleme gibi. Efkârlanmak için değil eğlenmek için dinleyebiliyorum.