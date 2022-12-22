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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da tanıdığımız bir isim Selma Ergeç'in eşi meğer...

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da tanıdığımız bir isim Selma Ergeç'in eşi meğer...

Camdaki Kız'ı Selen'i Selma Ergeç'in sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç'in özel hayatı merak edildi. Ergeç hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Oyuncunun 2015 yılında nikah masasına oturduğu ünlü ismin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Selma Ergeç'in eşi...

22.12.2022 17:17 - Son Güncelleme: 22.12.2022 17:17
Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da tanıdığımız bir isim Selma Ergeç’in eşi meğer...

Camdaki Kız dizisinde Selen karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Selma Ergeç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da tanıdığımız bir isim Selma Ergeç’in eşi meğer...

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da tanıdığımız bir isim Selma Ergeç’in eşi meğer...

2015 yılında nikah masasına oturan ve 2016 yılında kızı Yasmin'i kucağına alan oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da tanıdığımız bir isim Selma Ergeç’in eşi meğer...

İşte başta Selma Ergeç olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da tanıdığımız bir isim Selma Ergeç’in eşi meğer...

BURCU BİRİCİK

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