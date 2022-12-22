Acun Ilıcalı Survivor 2023 yarışmacılarından bir ünlüyü daha açıkladı! Peş peşe bomba isimler: "Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman..."
Acun Ilıcalı Survivor 2023 yarışmacılarından bir ünlüyü daha açıkladı! Peş peşe bomba isimler geliyor... Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyuru Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacılarını açıklamış bu isimlerinde Berdan Mardini ve Ümit Erdim olduğunu duyurmuştu. Survivor 2023 kadrosu giderek şekillenirken Acun Ilıcalı Instagram'dan yeni bir isim daha açıkladı.
22.12.2022 16:56 - Son Güncelleme: 22.12.2022 16:56
"ZEYNEP ALKAN, SEÇKİN PİRİLER VE CANSU TUMAN..."
Acun Ilıcalı Survivor 2023 yarışmacılarından bir ünlüyü daha açıkladı! Peş peşe bomba isimler geliyor...