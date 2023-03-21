Müge Anlı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutlu evlilik sürdüren Müge Anlı’nın memleketi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün milyonları ATV ekranına kilitleyen Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine giren ve Adana gelini olan Anlı'nın özellikle memleketi merak edildi. Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı hakkında en çok "Müge Anlı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Başarılı ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 49 yaşındaki Müge Anlı'nın memleketi...
21.03.2023 01:36 - Son Güncelleme: 21.03.2023 01:45
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine giren ve Adana gelini olan Anlı'nın özellikle memleketi merak edildi.
Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı hakkında en çok "Müge Anlı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Başarılı ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.