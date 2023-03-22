Yüsra Geyik eteğini açtı iç çamaşırı göründü sosyal medya yıkıldı! Kameraya karşı eteğini savuran Yüsra sosyal medyayı salladı
Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay yarattı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da eteğini savurduğu bir paylaşım yapınca olanlar oldu. İşte Yüsra Geyik'in olay olan o Instagram paylaşımı.
22.03.2023 10:38 - Son Güncelleme: 22.03.2023 10:40
Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş rolünün ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik iddialı stili ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.