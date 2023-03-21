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Haberler Magazin 2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’den kalça dansı! 42’lik Petek sahnede coştukça coştu! Sosyal medya onu konuştu

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’den kalça dansı! 42’lik Petek sahnede coştukça coştu! Sosyal medya onu konuştu

Bende Kaldı, Foolish Casanova, Sandım Ki ve daha nicesiyle 2000'li yıllarda fırtınalar estiren Petek Dinçöz, kısa bir süre önce müziğe geri döndü. Şarkıları kadar sahne kostümleri ve danslarıyla da konuşulan Dinçöz, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Dinçöz, sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı. Şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar...

takvim.com.tr
21.03.2023 00:28 - Son Güncelleme: 21.03.2023 00:39
2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’den kalça dansı! 42’lik Petek sahnede coştukça coştu! Sosyal medya onu konuştu

1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekledi.

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2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’den kalça dansı! 42’lik Petek sahnede coştukça coştu! Sosyal medya onu konuştu

Bende Kaldı, Foolish Casanova, Sandım Ki ve daha nicesiyle 2000'li yıllarda fırtınalar estiren Petek Dinçöz, bir süre ise sahnelerden uzak kaldı.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’den kalça dansı! 42’lik Petek sahnede coştukça coştu! Sosyal medya onu konuştu

Müziğe ve sahnelere geri dönen Dinçöz, yeni şarkıları ve konserleriyle yeniden adından söz ettirmeye başladı.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’den kalça dansı! 42’lik Petek sahnede coştukça coştu! Sosyal medya onu konuştu

Şarkıları kadar sahne kostümleri ve danslarıyla da konuşulan Dinçöz, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’den kalça dansı! 42’lik Petek sahnede coştukça coştu! Sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Petek Dinçöz, sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.

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