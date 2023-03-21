2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’den kalça dansı! 42’lik Petek sahnede coştukça coştu! Sosyal medya onu konuştu
Bende Kaldı, Foolish Casanova, Sandım Ki ve daha nicesiyle 2000'li yıllarda fırtınalar estiren Petek Dinçöz, kısa bir süre önce müziğe geri döndü. Şarkıları kadar sahne kostümleri ve danslarıyla da konuşulan Dinçöz, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Dinçöz, sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı. Şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar...
21.03.2023 00:28 - Son Güncelleme: 21.03.2023 00:39
1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekledi.
Bende Kaldı, Foolish Casanova, Sandım Ki ve daha nicesiyle 2000'li yıllarda fırtınalar estiren Petek Dinçöz, bir süre ise sahnelerden uzak kaldı.