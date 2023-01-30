Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı'nın memleketi sandığımızdan başka
Geçtiğimiz yaz aylarında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...
30.01.2023 10:41 - Son Güncelleme: 30.01.2023 10:43